COMO: PUNTA PISTOLA ALLA TESTA DI UN GIOVANE E SI FA DARE SOLDI, ARRESTATO

30 giugno 2017- 16:35

Milano, 30 giu. (AdnKronos) - Un uomo è stato arrestato con l'accusa di aver minacciato un giovane puntandogli una pistola alla testa per ottenere del denaro. E' accaduto nel comasco lo scorso lunedì, ma la notizia è stata resa nota solo oggi.Ad effettuare l'arresto sono stati i carabinieri della stazione di Porlezza. Dopo aver ricevuto una segnalazione da parte di un cittadino, sono scattate le indagini dalle quali è emerso che alla base del gesto c'era la richiesta di una somma di 700 euro. I militari hanno rintracciato l'uomo nella sua abitazione; dalla perquisizione è emersa la presenza di tre piante di marijuana, un bilancino ed alcuni smartphone, ma dell'arma utilizzata per minacciare il giovane non è stata trovata traccia. L'uomo è stato arrestato per tentata estorsione e minaccia aggravata, ma le indagini proseguono per accertare il motivo della richiesta della somma di denaro.