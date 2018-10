27 ottobre 2018- 17:18 Como: sorpresi con sacco pieno di refurtiva, arrestati 2 topi d’appartamento

Milano, 27 ott. (AdnKronos) - Sono stati sorpresi dalla polizia con un grosso sacco contentente refurtiva appena prelevata da alcune abitazioni e per questo sono stati arrestati. E' accaduto ieri a Como, a due uomini di 35 e 36 anni, entrambi di origine albanese, uno dei quali irregolare con le norme sul soggiorno.Nel tardo pomeriggio di ieri, gli agenti della squadra mobile di Como, impegnati in un mirato servizio di polizia giudiziaria, hanno intercettato un Suv che si aggirava in una zona residenziale di San Fermo della Battaglia. Così hanno deciso di seguire il veicolo e poco dopo, in corrispondenza di alcune villette, l'auto si è fermata per far scendere due persone, che si sono incamminate a piedi nella via. Il mezzo quindi si è diretto in una zona scarsamente illuminata, a poca distanza e ha parcheggiato in attesa del ritorno dei due.