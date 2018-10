27 ottobre 2018- 17:18 Como: sorpresi con sacco pieno di refurtiva, arrestati 2 topi d’appartamento (2)

(AdnKronos) - Poco dopo, i due uomini precedentemente scesi dal veicolo hanno fatto ritorno all’auto; uno dei due recava con sé un grosso sacco. A quel punto gli agenti sono intervenuti, bloccando i malviventi. La perquisizione ha consentito di recuperare un’ingente refurtiva costituita prevalentemente da monili preziosi, vasellame in argento e denaro contante. Per i due sono scattate le manette. Parte della refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari; la restante parte è stata posta sotto sequestro e ritratta in un album fotografico che verrà messo a disposizione di quanti sono stati vittime di furto in abitazione. Le fotografie saranno pubblicate sul sito della questura di Como. Gli interessati potranno contattare l’ufficio relazioni con il pubblico inviando una e-mail all'indirizzo: urp.co@poliziadistato.it.