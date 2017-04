COMO: SORPRESO DALLA POLIZIA MENTRE CEDE UNA DOSA DI DROGA, ARRESTATO

24 aprile 2017- 20:31

Milano, 24 apr. (AdnKronos) - E' stato sorpreso dalla polizia mentre cedeva una dose di droga. Per questo un giovane di 26 anni, di origine gambiana, è stato arrestato. E' accaduto ieri a Como.Intorno alle 23.30, una pattuglia della squadra volante impegnata in un servizio di controllo del territorio ha notato un drappello di persone di origine extracomunitaria sulle panchine di piazza San Rocco. Tra queste, gli agenti hanno visto un giovane che cedeva un involucro di carta argentata ad un'altra persona. Così hanno deciso di perquisirlo, trovandogli addosso, nascosti tra i pantaloni e gli slip, involucri contenenti 9,12 grammi di marijuana e 1,2 grammi di cocaina, oltre a 180 euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio.Il 26enne è stato quindi arrestato e processato per direttissima. Per lui una condanna a un anno con pena sospesa e divieto di dimora nel comune di Como. L’acquirente è stato segnalato alla prefettura.