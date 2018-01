COMPASS: BLAKEMORE NUOVO CEO DOPO SCOMPARSA COUSINS

2 gennaio 2018- 07:28

Londra, 2 gen. (AdnKronos) - Dominic Blakemore è il nuovo Ceo di Compass, uno dei principali gruppi leader nel settore della ristorazione collettiva. Blakemore, che doveva entrare in carica il primo aprile, prende anticipatamente la guida del gruppo dopo la tragica scomparsa di William Cousins, 58 anni, morto in un incidente aereo in Australia.L'idrovolante nel quale viaggiava Cousins, insieme alla famiglia in Australia, è precipitato domenica scorsa. Ceo di Compass dal 2006, Cousins era considerato uno dei migliori amministratori delegati a livello mondiale: la Harvard Business Review lo aveva classificato all'undicesimo posto tra i 100 migliori Ceo di quest’anno.