8 maggio 2018- 11:10 Compra pagina sul giornale per sostenere Mattarella

Roma, 8 mag. (AdnKronos) - Ha comprato mezza pagina di pubblicità sul giornale per inviare una "comunicazione di solidarietà e pieno appoggio" al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, impegnato in complicate trattative per la formazione del nuovo governo. L'autore dell'iniziativa nonché dell'avviso a pagamento, pubblicato oggi sul 'Corriere della Sera', è l'imprenditore Carlo Callieri, ex dirigente di Fiat e Confindustria. "Io sottoscritto comune Cittadino desidero esprimere pubblicamente, per quanto poco possa valere, pieno appoggio, solidarietà e affetto al Presidente Sergio Mattarella, ultimo Padre della Patria", scrive Callieri nel messaggio condiviso sul 'Corsera'. Poi, facendo riferimento allo stallo di governo, l'industriale veneto esprime il suo sostegno a Mattarella "per l'instancabile impegno nel superare la palude in cui la nostra Italia si estenua, e - conclude - avviare un processo di rilancio di incerte identità ed inconsapevoli destini in cui ci laceriamo, in un sempre più difficile quadro internazionale in cui di tutto riscuotiamo meno che il rispetto".