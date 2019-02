22 febbraio 2019- 13:11 Comuni: Conte, 'morte piccoli borghi non mi lascia indifferente'

Roma, 22 feb. (AdnKronos) - "Io stesso sono nato in un Comune che adesso annovera circa 400 abitanti. Sicuramente ho potuto vivere la ricchezza di una piccola comunità e il senso di coesione sociale che si respira in una piccola comunità, che oggi sta scomparendo. Da questo punto di vista quindi il grido di allarme del sindaco Castelli non mi può lasciare indifferente". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a conclusione dell'iniziativa organizzata oggi a Montecitorio con una rappresentanza di sindaci e di membri dell'Anci. Una replica all'l'intervento di Massimo Castelli, coordinatore nazionale dei Piccoli comuni dell'Anci e sindaco di Cerignale, un borgo di 123 anime in provincia di Piacenza.