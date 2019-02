19 febbraio 2019- 15:09 Comuni: Fico, 'fondamentale gestione beni pubblici', venerdì evento Camera

Roma, 19 feb. (AdnKronos) - "I Comuni sono le istituzioni più vicine ai cittadini. Forniscono tra non poche difficoltà servizi essenziali e contribuiscono alla gestione dei nostri beni comuni. Proprio su quest’ultimo tema è importante tenere alta l’attenzione perché mette al centro i bisogni quotidiani delle persone e la vita della comunità. Per questo sarà dedicato ai nostri beni comuni, che sono cruciali per l’esercizio di diritti fondamentali, l’evento annuale organizzato a Montecitorio con l’ Anci, l’Associazione nazionale dei comuni italiani. Venerdì dalle 11.00 sindaci di tutta Italia, di piccoli e grandi centri, riempiranno l’Aula della Camera dei deputati per parlare de 'Lo Stato dei beni Comuni'". Lo annuncia in un post su Facebook il presidente, Roberto Fico."Si discuterà -spiega- delle esperienze virtuose in questo campo e ci si confronterà su problemi e soluzioni. Interverrà il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. La novità di questa edizione è la presenza dei presidenti dei Consigli comunali, organismi fondamentali per il dibattito a cui danno vita per i provvedimenti che interessano il territorio. Potrete seguire l’evento in diretta su Raidue, e sui canali della Camera: web tv e pagina Facebook. Per me sarà un onore presiedere l'Aula in questa giornata".