8 ottobre 2019- 15:07 Comuni: Musumeci, 'sogno stagione di piena collaborazione'

Palermo, 8 ott. (AdnKronos) - "Sogno una nuova stagione che non sia quella della contrapposizione ma della piena collaborazione. Siamo tutti chiamati a servire gli interessi di una comunità e abbiamo il dovere di dare risposte a chi ci ha dato fiducia. Pensiamo oltre al nostro mandato proiettandoci in avanti per il futuro delle nuove generazioni". Lo ha detto il presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci intervenendo, a Palermo, all'Assemblea annuale degli enti locali siciliani. Serve, ha sottolineato il governatore, "un confronto onesto e una collaborazione costante e necessaria tra comuni e Regione".