22 febbraio 2019- 14:48 Comuni: Sibilia, 'accogliamo non a parole appello su piccoli borghi'

Roma, 22 feb. (AdnKronos) - "È stato emozionante vedere l'Aula della Camera colorata dalle fasce tricolore dei sindaci che hanno partecipato all’incontro promosso dal presidente Fico e dall'Anci. Sono rimasto molto colpito dall'appello lanciato dal primo cittadino Castelli per i piccoli comuni. Accogliamo positivamente il suo messaggio e lo facciamo nei fatti, non solo a parole". Lo afferma il sottosegretario all'Interno Carlo Sibilia. "Vogliamo infatti dare buone notizie a loro -aggiunge- e ai segretari comunali e provinciali. In occasione dell'ultimo Consiglio direttivo, tenutosi al ministero dell’Interno dopo quasi 2 anni, è stata approvata, all'unanimità, l'indizione per il 2019 di un nuovo concorso con cui intendiamo immettere in ruolo più di 200 risorse. Uomini e donne che supporteranno in primis i piccoli Comuni, oggi in difficoltà anche a causa della carenza di un aiuto fondamentale come quello dei segretari comunali. Per questo abbiamo deciso di investire su una figura centrale a supporto dei sindaci italiani". E "abbiamo approvato la proposta di avvio dei corsi di formazione specialistica: nei prossimi mesi oltre 500 segretari, che hanno maturato questo diritto, potranno accedervi, come previsto dalla legge e dal loro contratto".