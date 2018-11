11 novembre 2018- 15:55 Comuni: stop multe selvagge, ddl Baldelli in aula Camera ma ok a rischio/Adnkronos

Roma, 11 nov. (AdnKronos) - Approda in aula alla Camera la prossima settimana, a partire da lunedì 19 novembre, la proposta di legge di Forza Italia, primo firmatario e relatore Simone Baldelli, per l'uso 'corretto' di ausiliari della sosta e del traffico. I Comuni, in particolare quelli delle grandi città, spesso li utilizzano per le multe come fossero veri e propri vigili urbani. E a rigor di legge -la Bassanini che ha istituito la figura dell'ausiliare- la cosa non si potrebbe fare. "Ci sono violazioni sistematiche, abusi a cui dobbiamo porre rimedio. In alcune città -spiega Baldelli all'Adnkronos- gli ausiliari del traffico e della sosta si comportano come vigili urbani". Perchè? "Perchè a volte i comuni utilizzano le multe per far quadrare i bilanci delle amministrazioni locali. Se questa legge verrà approvata gli accertatori potranno fare le multe solo ai mezzi nelle strisce blu o se qualcuno parcheggia impedendo l'accesso alle strisce blu. Verrà smantellato questo business delle multe selvagge, che più sentenze hanno dichiarato illecito". Ma il via libera alla legge non è affatto scontato. La 'lobby dei sindaci' potrebbe riuscire a stoppare il provvedimento. "Nella scorsa legislatura -dice Baldelli- un mio emendamento su questo tema passò all'unanimità in commissione. Spero che ci sia altrettanta condivisione. Questa è un'occasione per decidere da che parte stare: se dalla parte della legalità e dei diritti dei cittadini oppure dalla parte di chi spesso ha come unico obiettivo fare cassa, chiudendo un occhio rispetto all'illegalità. Noi come legislatori abbiamo il dovere di fare chiarezza e combattere sia la sosta selvaggia che le multe selvagge".