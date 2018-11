11 novembre 2018- 15:55 Comuni: stop multe selvagge, ddl Baldelli in aula Camera ma ok a rischio/Adnkronos (3)

(AdnKronos) - "Pertanto -si legge ancora nel testo del ddl- gli ausiliari del traffico possono intervenire solo in caso di violazione delle regole riguardo ai parcheggi a pagamento, così come gli ispettori delle aziende di trasporto pubblico possono intervenire solo per violazioni delle corsie riservate ai mezzi pubblici. Per altri tipi di infrazioni è necessaria la presenza di un vigile, altrimenti la multa è da considerarsi nulla"."Dunque, al fine di evitare il ripetersi di abusi e di circoscrivere meglio i compiti degli ausiliari del traffico delle società di gestione dei parcheggi e del personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico, la presente proposta di legge, attraverso una modifica all’articolo 12 del codice della strada, individua in modo più chiaro le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale sia dei dipendenti delle società di gestione dei parcheggi sia del personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone", si conclude nella proposta di legge di Fi.Il ddl, sottolinea infine Baldelli, non mira solo a tutelare i cittadini ma anche gli stessi "lavoratori di tante aziende che oggi vengono esposti a compiere atti che non potrebbero svolgere sulla spinta, non del rispetto del codice della strada, ma delle esigenza di rimpinguare le casse delle amministrazioni comunali con le multe".