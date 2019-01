25 gennaio 2019- 12:03 Con i saldi puoi anche osare, tanto c'è Easy Shopping

Roma, 24 gen. (Labitalia) - A gennaio tutti pazzi per lo shopping. Dopole feste natalizie arrivano, infatti, i tanto attesi saldi invernali. Ma come fare a non perdere l’occasione di acquistare la borsa desiderata da tempo, ora a metà prezzo, o il televisore hi-tech ultra piatto con cui seguire le partite della squadra del cuore, ora ribassato del 40%? E quella poltrona che starebbe tanto bene in salotto, a prezzo stracciato in via del tutto eccezionale? Le buone occasioni di un acquisto super-conveniente non devono andare sprecate e aiutano anche a far quadrare i conti familiari. Ma si sa che i saldi arrivano dopo un periodo, quello natalizio, che da un punto di vista delle uscite è stato abbastanza gravoso, e si sa che la loro durata è circoscritta ad un periodo molto limitato, trascorso il quale le offerte svaniscono. Il problema è quindi conciliare i desideri e le necessità senza far naufragare il bilancio familiare. Una prima risposta viene dalle carte di credito. Questi sistemi di pagamento, infatti, al contrario del contante, permettono di ‘temporizzare’ i pagamenti: basta decidere se si vuol pagare in un’unica soluzione oppure a rate. E’ quello che offre Easy Shopping, la nuova funzionalità della carta di credito Nexiche permette di scegliere quando pagare gli acquisti, decidendo per ogni acquisto superiore ai 250 euro se pagare subito oppure in comode rate.I vantaggi Quindi se ai saldi si decide di fare una o più spese importanti, niente paura. I vantaggi offerti da Easy Shopping (attivabile via App, online o via Call Center) sono infatti molteplici: dalla libertà di decidere quando pagare ogni singolo acquisto, alla flessibilità di scegliere il numero delle rate in cui frazionare la spesa, deciso anche in base alla disponibilità del plafond della carta di credito; dalla riservatezza data dalla possibilità di aprire un piano rateale senza documenti e in autonomia, anche da casa, a ’zero soprese’ perché le commissioni fisse sono semplici e chiare e vengono indicate prima di aprire il piano rateale, e si possono estinguere in qualsiasi momento i piani rateali aperti, senza costi aggiuntivi.Quando è utile Easy Shopping La nuova funzionalità Easy Shopping si presta dunque alla gestione in autonomia di varie spese. I saldi estivi o invernali possono essere uno di questi momenti. Poi ci sono levacanze, la programmazione e la prenotazione spesso legate a una cifra corrisposta come anticipo. Non solo, la carta di pagamento permette di affrontare senza pensieri una spesa imprevista, di concludere un acquisto pianificato da tempo e di gestire con flessibilità il budget familiare.Come e quando rateizzareLa rateizzazione dell’importo con Easy Shopping di Nexi è disponibile per spese che vanno da 250 a 2.400 euro. L’opzione è già attivata e inclusa in tutte le carte di credito, a saldo, nelle versioni Nexi Classic, Gold e Platinum delle Banche aderenti al servizio. Usare Easy Shopping è molto semplice: basta aprire la "Lista Movimenti" dal sito Nexi o dall’App, selezionare la tua spesa da rateizzare, scegliere il numero di rate in base all’importo e al plafond, conferma la scelta e attivare subito il piano.