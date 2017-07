CONAF, A PERUGIA LA CONSEGNA DEL PREMIO MONTEZEMOLO

Perugia, 6 lug. (Adnkronos/Labitalia) - In occasione del XVI Congresso Conaf, sarà assegnato domani, venerdì 7 luglio, alle 9,30, presso l'Aula Magna del Dipartimento di Scienze agrarie, a Perugia, il Premio Montezemolo, giunto alla quarta edizione e intitolato alla memoria di Massimo Cordero di Montezemolo. Il riconoscimento va a premiare un personaggio che si è particolarmente distinto per la sua dedizione e i risultati raggiunti nel mondo dell’agricoltura, dell’ambiente e del territorio.Montezemolo è stato presidente del Conaf per due mandati, dal 1985 al 1992, ed è stato, insieme al senatore Giuseppe Medici e ad Arrigo Serpieri, tra le figure più illustri che la categoria ha avuto la fortuna di annoverare. Oggi il Conaf, a distanza di 25 anni dalla sua presidenza, lo ricorda come "il protagonista della revisione della norma fondamentale di riferimento (la legge 152/99) e che è oggi un valore da difendere, da onorare ma soprattutto da incrementare; una legge straordinariamente moderna e lungimirante nella capacità di definire competenze non più limitate alle produzioni agricole e forestali e al genio rurale". La cerimonia di premiazione è all’interno della giornata di chiusura del XVI Congresso nazionale dei dottori agronomi e dottori forestali, che si è aperto ieri, a Perugia. Nel corso della mattinata di domani, saranno assegnati anche i premi Rava, Abbozzo e il Premio Innovazione. Il Congresso si concluderà sabato 8 luglio con la work experience tra emergenza e ricostruzione a Norcia.