CONCERTO VASCO, GIà IN 7MILA DENTRO IL PARCO. CONTROLLI A TAPPETO

1 luglio 2017- 08:55

Roma, 1 lug. (AdnKronos) - Alle 7 di questa mattina erano circa 7.000 le persone all’interno del parco Enzo Ferrari di Modena, dove stasera si terrà l'atteso concerto di Vasco Rossi. I cancelli sono stati aperti già alle 21.15 di ieri sera. Sono proseguite senza sosta le attività di controllo poste in essere nei quadranti cittadini non coperti dai servizi di vigilanza in area parco. Un cittadino albanese, E.K. di anni 37, sottoposto alla libertà vigilata, è stato tratto in arresto alle 5 di questa mattina dagli uomini dei continenti di rinforzo del Reparto Prevenzione Crimine in quanto trovato in possesso di un coltello a serramanico occultato sotto il sedile dell’autovettura e 5 dosi di cocaina. Sequestrate dagli uomini della Squadra Amministrativa della Questura diverse confezioni di bevande, in bottiglie di vetro, poste in vendita in un esercizio commerciale gestito da cinesi in zona centro storico la cui vendita risulta proibita con provvedimento del sindaco di Modena.