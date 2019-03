18 marzo 2019- 19:33 Concluso road show per presentare modello 'Stile Alleanza Tour'

Roma, 18 mar. (AdnKronos) - Dieci appuntamenti in altrettante città per riunire una platea di oltre 6 mila consulenti assicurativi. Sono i numeri di 'Stile Alleanza Tour': il road show di Alleanza Assicurazioni che si è appena concluso dopo aver attraversato il Paese da Nord a Sud. Partito in contemporanea da Roma e Bussolengo (VR) il 7 marzo scorso, in due settimane ha toccato Milano, Caserta, Bari, Cagliari, Palermo, Rimini e Reggio Calabria, per terminare con l’ultima tappa di Genova.Un'occasione per fare il punto sui risultati conseguiti con successo nel 2018 e fissare gli obiettivi per il prossimo triennio, ma anche per presentare “Stile Alleanza”: l’innovativo e distintivo modello di relazione fondato su consulenza di valore, tocco umano e tecnologia digitale.“‘Stile Alleanza’ è uno stile fatto di digitale, di tecnologia ma anche di consulenza di valore accompagnati da un tocco personale”, spiega Davide Passero, amministratore delegato Alleanza Assicurazioni, che aggiunge: “Il tocco personale è quello che deve fare la differenza, perché vogliamo che ogni nostro cliente si senta trattato come singola persona, con i suoi bisogni, i suoi sogni e le sue aspettative”. “Siamo cresciuti per 4 anni consecutivi, grazie alla digitalizzazione della nostra Rete, alla trasformazione dell’offerta e all’aumento dell’indice di soddisfazione dei nostri clienti. Così lo scorso anno abbiamo conseguito il nuovo record storico di produzione a 2,4 miliardi di euro, in crescita del 10% rispetto all’anno precedente, performando meglio del mercato (3,5%). Ora con l’avvio di ‘Stile Alleanza’ intendiamo rafforzare la nostra leadership: stiamo investendo in competenze e tecnologia per potenziare la nostra capacità di offrire consulenza assicurativa ad alto valore”, prosegue Passero.Già leader nel risparmio e nella previdenza, e forte della sua expertise in ambito protezione vita con oltre 100 milioni di euro di raccolta protection vita nel 2018; Alleanza sta puntando a crescere sulla protezione della salute delle famiglie, un business ad alto valore sociale: grazie alla nuova soluzione “Semplice con Alleanza” che in soli sette mesi ha raccolto premi per 15 milioni di euro da oltre 37.000 clienti. Inoltre, la compagnia ha completato con successo sia il piano triennale di trasformazione della rete, diventando il primo network assicurativo digitalizzato in Europa (oggi 3 contratti su 4 sono in digitale); sia l'innovazione dell’offerta assicurativa: l’80% della nuova produzione è a componente ibrida.“Siamo all’avanguardia sul versante della digitalizzazione in Italia e anche in Europa – conclude Passero – ma questo non basta perché bisogna tenere il passo dell’innovazione e per tale ragione stiamo investendo fortemente sul piano della formazione e della preparazione dei nostri consulenti”. Investimenti in tecnologia e in formazione, con una particolare attenzione ai giovani, grazie a un programma dedicato chiamato “Generazione Alleanza”, perché i nuovi talenti aiutano a crescere.