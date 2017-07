CONDOTTE: CONSEGNATA LA GALLERIA BASE DEL CENERI (2)

4 luglio 2017- 14:06

(AdnKronos) - La Galleria di base del Ceneri, attualmente il secondo progetto più importante in Svizzera per dimensione, collega Lugano con Bellinzona e si inserisce sulla direttrice ferroviaria Milano – Zurigo, parte della nuova trasversale ferroviaria alpina sull'asse del San Gottardo. L‘opera è di grande rilevanza per lo sviluppo del sistema ferroviario svizzero e di quello europeo per la realizzazione del corridoio Genova - Rotterdam. “Siamo molto soddisfatti - ha commentato il presidente del gruppo Condotte Duccio Astaldi - di aver consegnato l’opera nei tempi e costi previsti, con apprezzamento da parte della committente e della direzione lavori. Questo risultato è stato possibile grazie all’impegno e alla capacità delle nostre persone e alla collaborazione di tutte le parti coinvolte.”