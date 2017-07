CONDOTTE: ENTRA IN MERCATO CILENO CON CONTRATTO DA 173 MLN (2)

31 luglio 2017- 11:06

(AdnKronos) - Il Governo cileno è, infatti, impegnato nell’attuazione di un importante programma di investimenti sanitari che prevede la realizzazione di venti nuovi ospedali in varie regioni del Paese. "Siamo molto soddisfatti dell’aggiudicazione di questa gara in Cile che rappresenta il primo ingresso del Gruppo nel Paese, dove il Governo sta investendo in modo significativo nelle infrastrutture", commenta il presidente del gruppo Condotte, Duccio Astaldi. "Il risultato ottenuto -sottolinea - è frutto dell’esperienza consolidata nel settore ospedaliero della controllata Inso che in questo Paese sta partecipando ad altre gare in ambito sanitario. Il Cile, infatti, è un mercato che consideriamo strategico e dove vogliamo crescere e consolidare la nostra presenza nel lungo periodo”.