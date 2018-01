CONDOTTE: ENTRA IN MERCATO POLACCO CON CONTRATTO DA 77 MLN (2)

25 gennaio 2018- 11:43

(AdnKronos) - “Il nostro gruppo - ha commentato il presidente di Condotte, Duccio Astaldi – sta partecipando da protagonista ad una fase di sviluppo strategico fondamentale per il Paese. Solo nel 2017 sono stati sbloccati alcuni progetti infrastrutturali, soprattutto stradali, che hanno contribuito in maniera significativa a una crescita esponenziale dell’economia polacca che consideriamo ancora ad alto potenziale. Con questo nuovo successo – ha concluso il presidente di Condotte – il Gruppo consolida la sua presenza in Polonia centrando ciò che consideriamo un obiettivo prioritario anche alla luce dell’ambizioso piano per lo sviluppo delle principali infrastrutture viarie del Paese varato dal Governo”.