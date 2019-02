14 febbraio 2019- 11:06 Condotte: Gavio, nessun dossier allo studio

Roma, 14 feb. (AdnKronos) - Il gruppo Gavio smentisce un interesse per la società Condotte. In merito ad alcune indiscrezioni di stampa su un presunto interesse del gruppo Gavio per la società Condotte, un portavoce del gruppo "ha dichiarato che non vi è alcun dossier allo studio".