CONDOTTE: SI AGGIUDICA CONTRATTO DA 40 MLN PER POLO BIBLIOTECARIO BOLZANO

28 giugno 2017- 17:30

Roma, 28 giu. (AdnKronos) - Condotte si è aggiudicata il contratto per la realizzazione del nuovo polo bibliotecario di Bolzano, l’assegnazione è avvenuta con il massimo del punteggio tecnico per la qualità del progetto presentato. Il valore complessivo della commessa è di circa 40 milioni di Euro che sarà interamente finanziata dalla Provincia Autonoma di Bolzano, committente dell’opera. I lavori di realizzazione avranno una durata di circa 3 anni dal momento della firma del contratto. Il progetto prevede la demolizione dell’edificio scolastico preesistente “Pascoli-Longon” di cui verrà mantenuta solo la facciata con la scalinata storica. La nuova costruzione sarà composta da cinque piani dove saranno sistemate le biblioteche e da tre piani interrati adibiti a depositi, locali tecnici e parcheggi con 24 posti auto. L’opera si estenderà per un totale di circa 25 mila mq. L’appalto integrato prevede da parte di Condotte anche la progettazione esecutiva del sistema automatizzato per il trasporto dei libri. “Ci fa molto piacere - commenta il presidente di Condotte Duccio Astaldi - realizzare il nuovo polo bibliotecario di Bolzano, un’opera di grande valore culturale e sociale che per noi rappresenta il primo passo concreto di collaborazione con la città, dove abbiamo anche vinto la gara per la realizzazione e gestione del nuovo centro penitenziario, per il quale speriamo di arrivare alla firma del contratto definitivo in tempi brevi.”