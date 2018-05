2 maggio 2018- 14:34 Condotte: società, possibile superare crisi e rilanciare gruppo

Roma, 2 mag. (AdnKronos) - “E’ possibile superare questa difficile congiuntura, che ha determinato una grave crisi di liquidità e ripartire consolidando e rilanciando il nostro Gruppo”. Ad affermarlo è Condotte in una nota. "Continuità, integrità aziendale e salvaguardia dei livelli occupazionali sono gli obiettivi posti alla base della decisione di presentare, nello scorso mese di gennaio, al Tribunale di Roma istanza 'prenotativa' ai sensi dell’art.161, sesto comma, L.F.", sottolinea la società. " La scelta di procedere in questa direzione si è resa necessaria - spiega Condotte - anche per sostenere finanziariamente il corposo portafoglio ordini (arricchito nel corso del 2017 e nel 2018 da nuovi lavori che lo hanno portato a superare cinque miliardi di euro) e, nel contempo, favorire il rilancio ed il recupero di efficienza della società e del Gruppo Condotte in un contesto contrassegnato, a livello nazionale, dalle notorie difficoltà di incasso degli ingenti crediti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni, anche per contenziosi da tempo attivati, difficoltà che hanno colpito, in maniera più o meno grave, quasi tutti i principali General contractor". "Tali obiettivi sono perseguiti attraverso un piano di ristrutturazione aziendale fondato, tra l'altro, sulla costituzione, in house, di una NewCo, a cui sarà trasferita l’attività core del Gruppo. Attualmente la Società è dunque fortemente impegnata nella finalizzazione, auspicabilmente in tempi brevi, della negoziazione in corso e, sopratutto, nel mantenimento dell’integrità aziendale e tutela del proprio patrimonio professionale. In tal senso Condotte- conclude la nota - sta attivamente lavorando per migliorare, sotto il profilo industriale e della salvaguardia occupazionale, le soluzioni di carattere finanziario allo studio dei propri advisory e del ceto bancario".