CONFAGRICOLTURA: COOPTATI IN GIUNTA CAPRAI E ROSSI

10 luglio 2017- 17:31

Roma, 10 lug. (AdnKronos) - Il comitato direttivo di Confagricoltura ha approvato la cooptazione nella giunta esecutiva dell’organizzazione, di Marco Caprai e Donato Rossi, due imprenditori le cui competenze professionali ed esperienze organizzative, sottolinea una nota, porteranno valore aggiunto al lavoro della dirigenza. Marco Caprai, produttore vitivinicolo a Montefalco, già componente della precedente giunta, è presidente di Confagricoltura Umbria ed artefice della prima ristrutturazione del sistema di rappresentanza territoriale avviato dalla Confederazione, attraverso l’unione delle diverse associazioni provinciali in un’unica organizzazione umbra. Donato Rossi, nato a Canosa di Puglia, è imprenditore agricolo attivo, in particolare nel comparto olivicolo. Lunga la sua presenza in Confagricoltura, dove ha ricoperto numerosi incarichi. Attualmente è presidente di Confagricoltura Puglia e presidente uscente della Federazione nazionale di prodotto olivicola.