CONFAGRICOLTURA: GIANSANTI, SERVE 'FISCO INTELLIGENTE' PER CRESCITA IMPRESE

7 luglio 2017- 11:32

Roma, 7 lug. (AdnKronos) - Per la crescita e lo sviluppo delle imprese agricole serve "un erario intelligente". A sollecitare nuove politiche fiscali è stato il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti nella sua relazione all'Assemblea generale dell'organizzazione degli imprenditori del settore, in corso a Roma.Un erario "intelligente" ha spiegato che "premi le aggregazioni tra imprese, reti e filiere; che favorisca la presenza sulle piattaforme del commercio online dei prodotti. Riteniamo che politiche fiscali di maggior favore possano incrementare le vendite, generando evidenti vantaggi alla finanza pubblica" ha affermato Giansanti. Un "fisco per lo sviluppo, che accompagni le imprese verso la crescita, con misure che includano il mondo agricolo negli incentivi agli investimenti". "Le imprese agricole che determinano il reddito su base catastale - ha sostenuto - vanno equiparate a quelle a bilancio, per usufruire degli 'sconti fiscali' legati agli incentivi relativi al super ed iper ammortamento nell’ambito del progetto 'industria 4.0', che include, tra l’altro, l’agricoltura di precisione e più in generale l’agrifood".