CONFAGRICOLTURA: RINNOVO VERTICI IN LOMBARDIA, ARRIVANO BOSELLI E GARBELLI

4 maggio 2017- 09:46

Milano, 4 mag. (AdnKronos) - Antonio Boselli è il nuovo presidente di Confagricoltura Lombardia. Lo rende noto l'associazione degli agricoltori. Oltre a Boselli, presidente di Confagricoltura Milano Lodi Monza e Brianza, l'assemblea ha eletto anche il nuovo vice-presidente, Giovanni Garbelli, già vice-presidente di Confagricoltura Brescia.Già eletto per lo stesso ruolo nel 2013, sottolinea Confagricoltura, Boselli vanta una solida esperienza che gli ha permesso di saper dettare fin da subito quelle che lui stesso ha definito le parole d’ordine del suo nuovo mandato: efficienza, orgoglio, consapevolezza dei propri mezzi e aiuto alle imprese. Chiari anche gli obiettivi che ci si vuole dare: "Mi sento di assicurare - spiega il neo presidente - che nei prossimi anni, al centro del lavoro di Confagricoltura Lombardia ci sarà l’azienda agricola che è nostra associata, con i suoi problemi, le sue esigenze, e le sue aspettative". Per questo "è importante concentrarci su alcuni punti che rappresentano le fondamenta del rapporto tra unioni provinciali e federazione regionale". Alla base, c'è la ferma convinzione da parte di Boselli che la federazione debba essere l’interlocutrice privilegiata sia per la Regione e quindi le istituzioni, sia per le unioni, in modo tale da svolgere appieno il ruolo di cerniera tra questi soggetti: "Solo così - avverte - è possibile portare all’attenzione della parte politica le reali esigenze delle imprese e trovare soluzioni efficaci, che è poi il nostro obiettivo primario". Dopo la sua elezione, Boselli ha ringraziato per il lavoro fatto il presidente uscente, Matteo Lasagna, appena eletto nella giunta nazionale.