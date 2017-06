CONFCOMMERCIO: SANGALLI, SERVE POLITICA 'ALTA', NON QUELLA CHE ASSECONDA ONDA (2)

8 giugno 2017- 11:04

(AdnKronos) - In particolare, rileva Sangalli, "penso alle Camere di commercio, avviate in un difficile cammino di riforma, dove abbiamo fatto prevalere, lo sa bene il ministro Calenda, le ragioni dello stare insieme dei territori, delle imprese, del pubblico e del privato. E tutto questo all’insegna di funzioni chiare, insieme al contenimento dei costi, per fare di più e meglio, con meno"."Penso alla 'seconda, e ultima, occasione' per il Cnel. Insieme agli amici di Rete Imprese Italia abbiamo in mente un’idea di riforma del Cnel, in linea col dettato costituzionale, che sia ristretto, snello ed autorevole. Ed utile. Nel definire, ad esempio, le regole per pesare la rappresentanza e razionalizzare quella giungla di oltre 700 contratti collettivi il cui unico scopo, troppo spesso, è quello di giustificare l’esistenza in vita di una qualche associazione".