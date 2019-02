6 febbraio 2019- 19:26 Confindustria: al via domani Connext, a Milano 6mila imprenditori e manager

Milano, 6 feb. (AdnKronos) - Al via da domani, al Mico di Milano, la due giorni di Connext, il primo grande evento nazionale di partenariato industriale di Confindustria. Il 7 e 8 febbraio, nel capoluogo lombardo, si riuniranno 6mila imprenditori e manager e oltre 450 espositori. Più di 1700 gli incontri B2b programmati. Connext è una due giorni di lavoro, che si concentra sulle opportunità di business e di crescita per il sistema produttivo: "Un esperimento che apre una nuova stagione del nostro mondo associativo -spiega il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia- un evento realizzato dalle imprese per le imprese, con l'obiettivo di disegnare un futuro per il mondo produttivo, per fare squadra e mettere a fattor comune eccellenze e conoscenze". Come Confindustria "il nostro compito deve essere anche quello di aiutare e accompagnare la crescita delle imprese".Tra le imprese partecipanti, tantissime piccole e medie eccellenze e grandi nomi, tra cui Enel, Leonardo, Eni, FS, Google, Amazon, Sogin, Italtel-Exprivia, Tim con Olivetti, Ibm, Siemens, Audi, Mastercard Europe, Edenred Italia.