CONFINDUSTRIA: ANCHE TRE SICILIANI NELLA SQUADRA DI ROSSI

5 maggio 2017- 20:40

Palermo, 5 mag. (AdnKronos) - Tre siciliani lavoreranno fianco a fianco con il nuovo presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria, Alessio Rossi. Sono Riccardo Di Stefano, Antonella Valeria Nigro e Jonathan Li Voti. Di Stefano, espresso dai Giovani di Sicindustria Palermo, da oggi è uno dei vicepresidenti di Rossi. Antonella Valeria Nigro, espressione di Sicindustria Caltanissetta, è entrata a far parte del Consiglio generale di Confindustria. Infine Li Voti, da Confindustria Catania, è stato riconfermato nel Consiglio centrale dei giovani. Tre incarichi di prestigio per i tre giovani siciliani di successo. Riccardo Di Stefano, 38 anni, laureato in Giurisprudenza e dottorando in Economia civile, da 5 anni è componente dell’azienda di famiglia Officina Lodato, azienda che si occupa di impiantistica civile e industriale e opera in tutto il territorio nazionale. Di Stefano dal 2014, inoltre, è a capo dell’azienda Meditermica, da lui fondata.Manager di robusta esperienza è Antonella Nigro, direttore della Comunicazione e del Marketing della Msa Spa, un’azienda che opera nel settore degli ammortizzatori per veicoli industriali, ferroviari e applicazioni speciali con la vocazione all’affermazione del made in Italy nel mondo come valore di successo per le aziende, allo sviluppo di politiche industriali a supporto delle Pmi e alla promozione delle reti d’impresa come poderoso strumento di crescita.