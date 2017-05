CONFINDUSTRIA: ANCHE TRE SICILIANI NELLA SQUADRA DI ROSSI (3)

5 maggio 2017- 20:40

(AdnKronos) - Il presidente di Sicindustria Caltanissetta, Rosario Amarù, parla di "risultato straordinario, perché è rappresentata la Sicilia attraverso le sue province. Abbiamo tre figure di spicco nel mondo imprenditoriale a cui va il mio plauso e un affettuoso in bocca al lupo". "Accogliamo con vera soddisfazione la nomina di Jonathan Li Voti nel Consiglio centrale - conclude Antonello Biriaco, presidente di Confindustria Catania - Siamo certi che le sue doti professionali, la brillante esperienza maturata nel mondo associativo e la sua capacità di giocare in squadra, potranno rappresentare un grande valore aggiunto per tutto il nostro sistema imprenditoriale".