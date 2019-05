22 maggio 2019- 14:02 Confindustria: Barbagallo, 'bene richiamo riduzione tasse per lavoratori dipendenti'

Roma, 22 mag. (AdnKronos) - "Quella del presidente di Confindustria è stata una relazione apprezzabile e di grande realismo. Il punto di riferimento comune è lo sviluppo del Paese, che passa attraverso la valorizzazione dell’economia reale. In particolare, il richiamo da parte di Boccia alla necessità di ridurre le tasse ai lavoratori dipendenti, e noi aggiungiamo, anche ai pensionati, merita il nostro plauso". Così il segretario generale della Uil, Carmelo Barbagallo, a Vienna per partecipare al Congresso della Confederazione Europea dei Sindacati, a margine dell’evento, ha commentato la relazione del Presidente di Confindustria svolta a Roma in occasione della tradizionale Assemblea annuale dell’Associazione degli industriali. "C’è poi la questione degli investimenti in infrastrutture che, invece - ha precisato il leader della Uil - per quanto ci riguarda, temiamo rischi di non essere risolta dal cosiddetto sblocca cantieri. Lo ripeteremo fino a quando non otterremo il risultato: per uscire strutturalmente dalla stagnazione, servono infrastrutture e riduzione delle tasse. Dobbiamo proseguire in questo nostro impegno insieme con tutte le parti sociali, con spirito di coesione, per la crescita, per il lavoro soprattutto ai giovani, per i salari".