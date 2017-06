CONFINDUSTRIA: BOCCIA A PALERMO PER PREMIO LA CAVERA

28 giugno 2017- 15:47

Palermo, 28 giu. (AdnKronos) - Ci sarà anche il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, alla seconda edizione del 'Premio Mimì La Cavera', il primo presidente degli industriali siciliani, protagonista della storia politica ed economica dell'Isola. L'appuntamento è per lunedì prossimo alle 10.30 alla sala convegni di Sicindustria in via Alessandro Volta, a Palermo. Saranno tre le aziende premiate per le sezioni 'Competitività', 'Marchio storico' e 'Start up'.