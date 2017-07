CONFINDUSTRIA: BOCCIA, VISIONE LA CAVERA ANCORA ATTUALE

3 luglio 2017- 14:36

Palermo, 3 lug. (AdnKronos) - "Mimì La Cavera aveva una visione del lavoro inteso in senso strutturale e non assistito che prevedeva una coerenza tra regole e comportamenti. La sua eredità è stata quella di riportare la questione industriale al centro del Paese, a partire dal Mezzogiorno e dalla Sicilia. Mi sembra un segnale importantissimo e attualissimo ancor oggi". Così il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia ha commentato l'eredità del primo presidente degli industriali siciliani al quale è intitolato un premio per le imprese giunto alla seconda edizione. Oggi, a Palermo, la consegna dei riconoscimenti è avvenuta nella sede di Sicindustria alla presenza, fra gli altri, del numero uno degli industriali italiani, del presidente di Sicindustria Giuseppe Catanzaro, del presidente di Confindustria Palermo Alessandro Albanese e di Antonello Montante. Tre i riconoscimenti assegnati ad altrettante aziende siciliane in questa edizione 2017 che vede Eni come main sponsor. Per la sezione 'Competitività', è stata premiata l'azienda Sicily Food di Aragona (Agrigento), la cui produzione varia dai gelati per la grande distribuzione alla lavorazione di pesce affumicato, con vendite in oltre 30 Paesi. Il premio per la sezione 'Marchio storico' è andato invece alla gastronomia Spinnato, di Palermo, "per aver avuto dal 1860 a oggi la capacità di racchiudere nei prodotti del food Made in Sicily la cultura e la storia di un'intera regione". La 'Coesin srl' di Castellammare del Golfo (Trapani) ha ottenuto invece il premio 'Start up' per aver brevettato "un sistema innovativo di attivazione e controllo integrato per l'automazione industriale".