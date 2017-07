CONFINDUSTRIA: BOCCIA, VISIONE LA CAVERA ANCORA ATTUALE (2)

(AdnKronos) - Assegnate anche due menzioni speciali: all'Avimec di Modica (Ragusa) "per il coraggio, determinazione e senso di responsabilità con cui il management della società ha saputo affrontare lo stato di emergenza dopo l'incendio dello stabilimento produttivo" di natura dolosa, avvenuto nell'agosto dell'anno scorso; e alla 'Omer officine meccaniche Russello' di Carini (Palermo), "per aver saputo coniugare ricerca e innovazione divenendo un punto di riferimento in campo internazionale per il settore degli arredi interni e della componentistica dei mezzi di trasporto ferroviario". "La Cavera - ha sottolineato nella sua relazione il presidente di Sicindustria Catanzaro - diceva che 'quello che serve sono le industrie. Quelle e e solo quelle possono salvare l'isola'. E' per questo che le imprese siciliane devono essere protagoniste della politica economica con strategie mirate".