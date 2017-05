CONFINDUSTRIA: CALTAGIRONE, RELAZIONE BOCCIA LUCIDA E CENTRATA

24 maggio 2017- 12:52

Roma, 24 mag. (AdnKronos) - "Ha rimesso al centro l'impresa. Come detto lo sviluppo economico non è tutto ma senza lo sviluppo economico il resto non arriva". La relazione del presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, "è stata molto lucida e molto centrata". Così Francesco Caltagirone al termine dell'Assemblea di Confindustria commentando la relazione del presidente di Confindustria.