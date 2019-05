21 maggio 2019- 18:46 Confindustria: da assemblea ok bilancio 2018, chiude con riduzione disavanzo

Roma, 21 mag. (AdnKronos) - Il Bilancio di Confindustria nel 2018 chiude in linea con il budget di periodo e con quanto previsto nel Preconsuntivo 2018, rilevando un disavanzo della gestione operativa e finanziaria di 273.024 euro, in netta riduzione rispetto alla perdita del 2017 di 696.344 euro. Ad approvarlo l'assemblea privata di Confindustria. Il risultato, si legge in una nota, sconta oneri tributari per 746.660 euro ed è particolarmente significativo, considerando che l’esercizio in corso ha visto concretizzarsi importanti obiettivi di sviluppo previsti dal Piano Strategico approvato a novembre 2017 dal Consiglio Generale. Tra il 2017 e il 2018 è stata realizzata una riduzione dei Costi Gestionali di 1.355.175 euro e un ulteriore Progetto di Revisione Organizzativa che ha come obiettivo una maggiore qualità ed efficienza delle Risorse Umane.Il Totale Oneri finanziari e da attività tipica, si attesta a 37,8 milioni di euro; il dato confrontato con la serie storica si presenta sempre in evidente riduzione rispetto ai valori del 2001. Il totale proventi 2018 è di 37,5 milioni di euro. Dal punto di vista patrimoniale Confindustria, conclude la nota, è finanziariamente solida. Presenta al 31 dicembre 2018 un patrimonio netto di 207 milioni di euro con una riserva attività istituzionali di 50,1 milioni di euro.