CONFINDUSTRIA: DA TREVISO E PADOVA SI PUNTA AD UN'AGGREGAZIONE SEMPRE PIù STRETTA (2)

12 maggio 2017- 17:33

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Ma questo 'SistemAperto' non si limita ai servizi, un aspetto altrettanto importante riguarda la governance: infatti nei consigli direttivi delle due associazioni è stato cooptato un componente dell'associazione 'sorella'. Si tratta di tappe intermedie che dovranno a medio e lungo termine portare ad un'aggregazione (non fusione ci tengono a sottolineare i diretti interessati) tra Confindustria Padova e Unindustria Treviso. Ad essere convinto sostenitore di questa linea il presidente di Confindustria Padova, Massimo Finco, secondo il quale 'fare massa critica tra associazioni imprenditoriali è un obiettivo preciso e inevitabile'.E all'Adnkronos, la presidente di Unindustria Treviso Maria Cristina Piovesana oggi spiega "l'estensione a livello Veneto del progetto SistemAperto, da noi auspicata, rappresenta un punto di partenza utile in un percorso complesso e faticoso come è quello di unificazione del sistema di rappresentanza e servizio regionale. Si tratta di un'esperienza che si propone come un modello innovativo di rappresentanza e servizio che svincola le aziende dall'appartenenza territoriale valorizzando le eccellenze, consentendo un confronto fra le associazioni ed efficentando, anche da un punto di vista dei costi, le risorse disponibili. Nell'ambito di SistemAperto è in corso un'ampia collaborazione interassociativa tra la nostra Associazione e Confindustria Padova, con la condivisione di molteplici iniziative". E Maria Cristina Piovesana spiega infatti che "Unindustria Treviso è già attiva da anni e in maniera concreta nelle iniziative di collaborazione interassociativa. Ad esempio nel settore dell'energia, attraverso SUM Spa, con le associazioni di Venezia e Padova; nella promozione di reti e alleanze tra imprese, attraverso il Consorzio Unint, con le associazioni di Padova e Belluno; nella ricerca e innovazione, attraverso Unir Srl, con Confindustria Belluno Dolomiti; e nella formazione e servizi, attraverso Unisef scarl, con Unindustria Pordenone".