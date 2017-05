CONFINDUSTRIA: DA TREVISO E PADOVA SI PUNTA AD UN'AGGREGAZIONE SEMPRE PIù STRETTA (3)

12 maggio 2017- 17:33

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Un segnale preciso di questa volontà di 'unire le forze' tra le territoriali confindustriali di Padova e Treviso d'altra parte era già venuto dall'assemblea comune organizzata insieme lo scorso 19 novembre in 'campo neutro' a Marghera da Padova, Treviso e Vicenza. Esperienza positiva che verrà ripetuta il prossimo ottobre, in cui i due presidenti, Massimo Finco per Padova e Maria Cristina Piovesana per Treviso, presenteranno ai loro associati i risultati ottenuti ed i progetti per un futuro sempre più 'in comune'.In linea con questi progetti, lo stesso neopresidente di Confindustria Veneto Matteo Zoppas, che si è dimesso da Confindustria Venezia per dedicarsi a tempo pieno a Confindustria Veneto, e che solo pochi giorni fa aveva detto: “Insieme a Rovigo abbiamo siglato la prima fusione del Veneto che segna il superamento delle territorialità, mantenendone però intatta l’identità e la prossimità ai bisogni delle imprese e seguendo l’obiettivo della riforma Pesenti di rendere più attuale il sistema associativo. Abbiamo inoltre avviato e concluso la fusione di Confindustria con l’Associazione Calzaturieri del Brenta”.