21 maggio 2019- 18:43 Confindustria: domani assemblea, riflettori su Di Maio, imprese attendono fatti/Adnkronos

Roma, 21 mag. (AdnKronos) - Il governo prosegua nel dialogo con le imprese: il decreto crescita e lo sblocca cantieri vanno nella giusta direzione. C'è ora, dunque, un'attenzione diversa verso il mondo industriale: vediamo se questa disponibilità sarà suffragata dai fatti. Ma non è più l'ora di cavalcare ansie ma di dare certezze guardando al futuro con pragmatismo e realismo: per questo serve un piano a medio termine che coniughi le ragioni del consenso con quelle dello sviluppo perché il Paese non si può permettere di sforare il 3% del rapporto defici/pil. E' il leader di Confindustria, Vincenzo Boccia, dal palco di una affollata assemblea privata, che gli tributerà un lunghissimo applauso per l'ultima relazione del suo mandato, a dare voce così al 'sentiment' con cui il mondo industriale si appresta domani ad ascoltare l''intervento del ministro dello Sviluppo, Luigi Di Maio. Il delicato momento economico e lo stallo che si ritrova a vivere il Paese, infatti, necessitano di interventi decisi: la sfida, dice, è tra tattica e presentismo: ci vuole più tattica oltre ad una visione e una strategia maggiore del mondo dell'industria italiana, prosegue Boccia.Ma non è solo la contingenza economica ad alimentare le aspettative delle imprese; in gioco anche l'imminente scadenza elettorale Ue che potrebbe disegnare un'Europa diversa e lontana dall'idee imprenditoriali. Per questo Boccia consegna alla platea, ma lo farà ancora più minuziosamente domani dal palco dell'assemblea pubblica, la road map di interventi necessari: dal primato della politica alle politiche dei fini e dei grandi obiettivi, occupazione, giovani, competitività e infrastrutture.