21 maggio 2019- 18:43 Confindustria: domani assemblea, riflettori su Di Maio, imprese attendono fatti/Adnkronos (2)

(AdnKronos) - Sarà invece lasciato alle 'considerazioni finali' che leggerà domani alla presenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, al premier Giuseppe Conte e al vicepremier Luigi Di Maio (Salvini non sarà presente per altri impegni ), il tema dell'immigrazione.Boccia si è invece poi soffermato sul caso Montante, espulso dall'associazione dopo la condanna in primo grado a 14 anni per associazione a delinquere finalizzata alla corruzione: abbiamo applicato le nostre regole e non è vero che siamo stati troppo buoni con lui. Abbiamo atteso che andasse a sentenza e appena avuto il dispositivo della sentenza i probi viri sono intervenuti secondo le regole, dice ancora. All'intervento di Boccia si sono poi succeduti altri 11 interventi tra cui quello del presidente di Confindustria Lombardia, Marco Bonometti, indagato per finanziamento illecito, che si è dichiarato estraneo alla vicenda: nessun finanziamento illecito perché sono sempre stato lontano dalla politica, avrebbe detto dal palco.