22 maggio 2019- 14:04 Confindustria: Furlan, 'da Boccia positiva valorizzazione ruolo parti sociali'

Roma, 22 mag. (AdnKronos) - "E' positivo che il presidente di Confindustria Boccia abbia sottolineato oggi nella sua relazione l'importanza del ruolo centrale delle parti sociali nel nostro paese ed i risultati del buon lavoro unitario fatto in questi mesi da Confindustria insieme a Cgil, Cisl, Uil, un percorso che ha contribuito a difendere migliaia di posti di lavoro ed a rilanciare un modello industriale di sviluppo fondato su qualità, produttività e partecipazione dei lavoratori". Lo sottolinea la Segretaria Generale della Cisl, Annamaria Furlan. "La relazione del presidente Boccia - rileva - contiene una visione ed un posizionamento apprezzabili per dare slancio al futuro del paese e ad una Europa coesa, in cui la crescita economica e sociale non siano sacrificate alla stabilità come abbiamo sostenuto nel manifesto per l’Europa che abbiamo sottoscritto insieme a Confindustria. Così come è significativo ed importante che il presidente Boccia oggi abbia sostenuto la necessità di ridurre il cuneo fiscale per rafforzare le buste paga dei lavoratori in modo da risollevare i consumi interni e sostenere la crescita del paese".