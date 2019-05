22 maggio 2019- 14:04 Confindustria: Furlan, 'da Boccia positiva valorizzazione ruolo parti sociali' (2)

(AdnKronos) - "Rimane da parte della Cisl il giudizio critico sull'azione del Governo sui provvedimenti messi in campo per sbloccare la crescita ed i cantieri delle opere pubbliche, misure che appaiono del tutto insufficienti e dense di punti contraddittori. Così come restiamo fortemente contrari ad un provvedimento legislativo del Governo sia sul salario minimo, sia sulla misurazione per legge della rappresentanza e rappresentatività di sindacati ed imprese", sottolinea Furlan. Il Governo, aggiunge, "farebbe bene invece a rendere attuative le intese che i sindacati confederali e le associazioni di impresa, a partire da Confindustria, hanno sottoscritto nei mesi scorsi sulla misurazione della rappresentanza, in modo da contrastare i tanti contratti pirati ed il dumping salariale presente nel nostro paese".