23 novembre 2018- 14:51 Confindustria lancia Connext, connettere aziende e creare sviluppo

Roma, 23 nov. (AdnKronos) - Un evento di due giorni a Milano, i prossimi 7 e 8 febbraio, e una piattaforma online permanente che verrà lanciata nei prossimi giorni, il tutto con l’obiettivo di unire le eccellenze imprenditoriali italiane, permettere loro di fare rete e offrire alle aziende l’opportunità di costruire percorsi condivisi di business e di crescita. A lanciare l’iniziativa 'Connext' è Confindustria, che ha così strutturato una piazza fisica e virtuale basata su quelli che l’associazione degli industriali ha individuato come i driver di sviluppo per le imprese italiane: la persona, il territorio, la fabbrica e l’area metropolitana, punti cardine attraverso i quali fare networking e crescere.E non solo: a dimostrazione dell’importanza di fare rete, a 'Connext' parteciperanno anche nazioni estere che sono chiave nel percorso di sviluppo delle nostre imprese. Saranno presenti il Marocco e la Germania, il primo importante mercato della fascia Mediterranea, l’altro il gigante manifatturiero e industriale dell’Europa. E l’Italia, a metà strada, a testimonianza del nostro ruolo di ponte tra le realtà. All’evento di Milano Confindustria punta a raccogliere oltre 2mila adesioni. Intanto sulla piattaforma, che rappresenta una vetrina perfetta per le imprese, le realtà che aderiranno avranno la possibilità di utilizzare un marketplace digitale nel quale la domanda si incontra con l’offerta e nel quale, soprattutto, parteciperanno operatori commerciali, stakeholder e associazioni di categoria.