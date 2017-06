CONFINDUSTRIA: LUNEDì 19 A VERONA IN ASSEMBLEA CON BOCCIA

14 giugno 2017- 16:07

Verona, 14 giu. (AdnKronos) - Nel caos e nell’incertezza l’imprenditore è capace di immaginare idee nuove e grazie alla sua propensione ad osare riesce a trasformarle in progetti concreti.Sarà questo il filo conduttore dell’Assemblea generale di Confindustria Verona “Intuito, idee, progetti. Immaginare, osare, fare” in programma lunedì 19 giugno dalle 16.30 al Cattolica Center di Verona in via Germania 33.“L’imprenditore proprio per sua attitudine ha una capacità particolare di osare. - Ha commentato Michele Bauli, presidente di Confindustria Verona - Nei momenti in cui i rapidi mutamenti costringono a continui cambi di prospettiva, grazie alla sua propensione al rischio riesce a trasformare quelle che sembrano solo idee in strategie nuove. Senza questa caratteristica non avremo imprenditori ma sognatori. Anche l’imprenditore sogna e immagina ma sempre con l’obiettivo ben chiaro di dover realizzare concretamente qualcosa che possa creare valore per la sua azienda e per tutta la società”.