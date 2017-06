CONFINDUSTRIA: LUNEDì 19 A VERONA IN ASSEMBLEA CON BOCCIA (2)

14 giugno 2017- 16:07

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Verona ha un tessuto economico che da 15 trimestri segna performance positive della produzione industriale, un tasso di disoccupazione al 5,3%, il terzo miglior dato in Italia, un export in crescita che ha superato i 10 miliardi di euro e con il quale contribuisce significativamente all’incremento nazionale delle esportazioni (ottava provincia in Italia per contributo alla variazione positiva delle esportazioni nazionali).Risultati che sono il frutto di un’imprenditoria attiva con una forte vocazione internazionale e un’elevata propensione agli investimenti due caratteristiche che hanno fatto sì che Verona dimostrasse in questi anni di crisi tutta la sua resilienza.Sarà partendo da questi punti di forza che si svolgerà il dialogo fra Sergio Fabbrini, Direttore School of Government, LUISS Guido Carli, Andrea Ichino, Professore di Economia Politica, Università di Bologna e European University Institute e Michele Bauli, presidente di Confindustria Verona.Tre conversazioni, guidate da Ferruccio de Bortoli giornalista e presidente Longanesi e Vidas, che accompagneranno il pubblico ad esplorare nuove possibili governance per l’Unione Europea, approfondire il tema del capitale umano e l’arricchimento delle risorse umane, e ascoltare le proposte delle imprese per la crescita e lo sviluppo del territorio. Il programma si concluderà con l’intervento del presidente di Confindustria Vincenzo Boccia.