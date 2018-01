CONFINDUSTRIA: MAZZONCINI, BENE GIANA, FARà OTTIMO LAVORO

24 gennaio 2018- 12:02

Roma, 24 gen. (AdnKronos) - “L’elezione di Arrigo Giana alla presidenza di Agens dà continuità al lavoro iniziato nel 2013 con la presidenza Federico Lovadina e l’ingresso in associazione di importanti aziende del Trasporto Pubblico Locale. Giana saprà mettere la propria esperienza nel settore della mobilità a servizio di un sistema di trasporti sempre più integrato, flessibile e di reale servizio ai cittadini". A dichiararlo è l'amministratore delegato di Fs spa, Renato Mazzoncini, in una nota. "In questi anni - sottolinea Mazzoncini - Agens ha dimostrato, coerentemente con la propria appartenenza a Confindustria, la sua attitudine a cambiare le forme e la sostanza della rappresentanza e, ne sono certo, proseguirà il proprio impegno per dare al settore forme contrattuali evolute e realmente fruibili, utili alla produttività, sostenendo tutti gli associati nelle loro reali esigenze nell’affrontare le sfide tecnologiche, infrastrutturali e di sostenibilità ambientali che ogni giorno si trovano di fronte"." Così come sarà decisivo l’impegno che l’Associazione metterà verso i propri soci per il lavoro di preparazione alla completa concorrenza. Fs Italiane- conclude Mazzoncini - proseguirà nel sostenere gli sforzi dell’associazione e del nuovo presidente, includendo sempre più e meglio tutte le aziende associate. Nel ringraziare il presidente uscente Lovadina per il lavoro svolto, rivolgo ad Arrigo Giana e ai vicepresidenti Maria Annunziata Giaconia (Trenitalia), Amalia Colaceci (Cotral), Christian Colaneri (Rfi), Stefano Rossi (Busitalia), Livio Ravera (Mist ex Serfer), Cinzia Farisè (Trenord), i miei auguri con la certezza che faranno un ottimo lavoro”.