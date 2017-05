CONFINDUSTRIA: RECCHI, BENE SU DIGITALIZZAZIONE, DA NOI IMPEGNO ENORME

24 maggio 2017- 13:28

Roma, 24 mag. (AdnKronos) - Nella relazione del presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, "è stato ricordata l'importanza della digitalizzazione del Paese, della banda larga. Ci ha fatto molto piacere in quanto lo sforzo che abbiamo fatto quest'anno e l'anno precedente è stato enorme. Il processo di infrastrutturazione è alla massima velocità". Ad affermarlo è il presidente di Telecom, Giuseppe Recchi, commentando al termine dell'Assemblea la relazione del presidente degli industriali italiani.Il tema degli investimenti stranieri in Italia, sottolinea ancora Recchi, "è stato raccolto sia nella relazione di Boccia che in quella del ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda: Boccia ha fatto riferimento alla necessità di avere dei giocatori europei: se non ragioniamo in chiave europea non riusciamo a vincere la competizione con le altre macro aree". Calenda, invece, rileva ancora Recchi, "ha evidenziato la necessità di puntare su know how italiano: non una difesa della bandiera ma una difesa delle competenze e delle professionalità. La nostra azienda ha 53 mila persone che lavorano sul territorio italiano, è un'azienda italiana con un know how italiano radicato nella storia del nostro paese. Tutti messaggi positivi".