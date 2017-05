CONFINDUSTRIA: RECCHI, BENE SU DIGITALIZZAZIONE, DA NOI IMPEGNO ENORME (2)

24 maggio 2017- 13:28

(AdnKronos) - Infine, aggiunge il presidente di Telecom, "mi è molto piaciuto la relazione di Calenda quando parla della necessità delle competenze tecniche anche nella gestione del Paese e anche nella gestione politica: un sistema complesso come un Paese in un momento così complesso non può lasciarsi all'improvvisazione ma ha la necessità di persone capaci".Anche la "stabilità politica è un elemento chiave per le imprese italiane, per gli investitori straneri". Qualunque sistema economico e sociale, aggiunge Recchi, "deve poter contare sulla certezza delle regole e dei tempi. L'instabilità è quella che va contro questa capacità di prevedere. La stabilità è la ricetta per la crescita"