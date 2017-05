CONFINDUSTRIA: ROSSI, ALTERNANZA UNIVERSITà-LAVORO PASSO AVANTI UTILE

5 maggio 2017- 15:47

Roma, 5 mag. (AdnKronos) - L’alternanza scuola-lavoro estesa anche all’università "sarebbe un passo in avanti qualitativo utile a studenti e imprese". Lo dice rispondendo ai giornalisti Alessio Rossi, neo eletto presidente dei Giovani di Confindustria. Nel sistema, continua "c’è comunque troppa burocrazia che andrebbe snellita. Forse per questo l’iniziativa che piace a imprenditori e studenti non viene apprezzata dai docenti". L’alternanza è un meccanismo, aggiunge, che "consente un ampio e sistematico coinvolgimento dei giovani italiani nelle logiche del sistema produttivo nostrano".