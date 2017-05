CONFINDUSTRIA: ROSSI, SU MERCATO CAPITALI SIAMO IN TREMENDO RITARDO

5 maggio 2017- 16:18

Roma, 5 mag. (AdnKronos) - Nel mercato dei capitali di rischio "l’Italia è in ritardo tremendo. Siamo ancora abituati ad andare a chiedere i soldi in banca, quando invece ci sono altre strade come i venture capital. Serve uno sforzo culturale". E’ quanto ha detto il neo presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria, Alessio Rossi. "Da parte nostra c’è la volontà di far crescere questa cultura e dare supporto alle amministrazioni locali – ha spiegato rispondendo ai giornalisti - sollecitando le Regioni a mettere a disposizione fondi di capitale per dare supporto alle imprese giovani e innovative".