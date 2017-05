CONFINDUSTRIA: STARACE, BENE IMPEGNO PER COMPETITIVITà ENERGIVORI

24 maggio 2017- 13:05

Roma, 24 mag. (AdnKronos) - "Il costo dell'energia per gli energivori italiani non è una cosa nuova. Ha una sua natura strutturale che viene da molto lontano. E penso che quello che stanno facendo in Confindustria sia positivo per portare queste aziende allo stesso livello di competitività delle altre a livello europeo". Ad affermarlo, al termine dell'Assemblea di viale dell'Astronomia, è l'ad di Enel, Francesco Starace commentando la relazione del presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia."Va detto che alcuni paesi europei poi - sottolinea Starace- utilizzano l'energia e le tariffe energetiche in maniera diversa dai nostri. Se guardiamo quello che pagano i cittadini tedeschi: hanno bollette energetiche più alte di quelle italiane".